RFSL, ensam och tillsammans med andra, arrangerar flera event per månad. Varannan tisdag har RFSL tillsammans med ABF Västerås och Ungdomsmottagningen en hbtqi+ grupp för unga mellan 13 och 23 år, en torsdag i månaden har RFSL träff för alla medlemmar, två gånger per månad har RFSL en specialträff där alla är välkomna, men där målgruppen är asylsökande, och en gång per vecka träffas teatergruppen där RFSL samarbetar med Teatermaskinen i Riddarhyttan.

Förutom detta är vi med samtliga dagar på Västerås Pride, Hallstahammars Pride, Sala Pride och ofta andra Pride runt om i landet.

Under Förintelseveckan kommer RFSL att ha event som belyser hbtqi+ perspektivet.

RFSL är inte en lokal förening enbart i Västerås utan vårt område är hela Västmanland. Vi har heller inga anställda utan allt är frivilligarbete.

Saknar du något event så kontakta RFSL med förslag. Vill du jobba för att det händer något i hbtqi+ communityn, kontakta RFSL. Och om någon förening, skola, bibliotek vill göra event tillsammans med RFSL så kontakta oss.

Vi gör vad vi kan utifrån de resurser/personer som finns tillgängliga.

RFSL Västmanlands styrelse