Eniga politiker – sexoffer ska få kommunalt stöd

Det är Vänsterpartiet som ligger bakom förslaget att försöka stoppa sexuell exploatering och ge hjälp till de som drabbats. Så kallade Mika-mottagningar, med detta syfte, finns på flera platser i landet. Så också snart i Västerås om regionen säger ja till ett samarbete om detta.



Samtliga partier i kommunfullmäktige var i alla fall ense om att en sådan mottagning behövs samtidigt som man måste våga prata mer om problemet när statistiken visar att närmare var tionde man köper sex.



Människohandel är inte ovanligt heller i Västerås plus att barn- och unga riskerar att exploateras sexuellt, inte minst genom internet. För många resulterar det i svåra trauman. Och där kan staden bidra med stöd, både genom att man lär ut om problemet men också genom en särskild mottagning för de drabbade, ansåg politikerna när ärendet diskuterades på kommunfullmäktiges möte.



Anna Maria Romlid (V) låg bakom motionen tillsammans med sina partikamrater:



– I tisdags var jag på ett möte med våra fältande socialsekreterare. De vittnade om att prostitutionen i Västerås ökar. Det gör också så kallad sugardejting (När äldre män betalar unga kvinnor eller flickor för sällskap, ofta i form av sex, reds. anm.).



– Den sexuella exploateringen går ner i åldrarna, snittåldern för den som utsätts för första gångern är runt 15 år, det är en skrämmande utveckling, sa Anna Maria Romlid (V).



– Många luras in via nätet till en värld av våldtäkter och övergrepp. Barn är särskilt utsatta. Så ser det ut över hela landet men vi behöver jobba med det här lokalt. Behovet är akut.



Undersökningar visar att endast en bråkdel av de utsatta har fått hjälp, medan det läggs resurser på män som har ett oönskat sexuellt beteende.



– En mika-mottagning, med samlad kompetens, skulle göra stor skillnad för de utsatta. Det är viktigt att vi arbetar mer systematisk med attityder mot exköp och sexuell exploatering.