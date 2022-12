Ryska robotar ett hot – även om få når fram

Under november sköt Ukrainas luftförsvar ned 72 procent av de 239 kryssningsrobotar och 80 procent av de 80 iransktillverkade Shahed-136-drönare som Ryssland använde mot landet, skriver analytiker vid den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) i en lägesuppdatering. Siffrorna hänvisas till Ukrainas generalstab.