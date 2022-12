Även om kvinnor är överrepresenterade för våld så finns det andra grupper i samhället som utsätts för relationsvåld och som även de behöver uppmärksammas.

Inom internationell forskning kan man se att personer som lever i samkönade relationer är överrepresenterade när det gäller utsatthet för våld i nära relationer. Man vet även att dessa grupper av utsatta har särskilt svårt att få stöd och hjälp. Detta då många inte kommit ut med sin läggning och då kan ha svårt att söka stöd hos familj och vänner. Denna grupp av utsatta borde lyftas fram särskilt extra.

Under sommaren släppte Brottsförebyggandet rådet (BRÅ) en rapport om våld i hemmet under pandemin (Utsatthet för pandemirelaterade bedrägerier och våld i hemmet under 2020). I rapporten konstaterade man att det under år 2020 var fler män än kvinnor som utsattes för misshandel eller grov misshandel från sammanboende. Man konstaterade även att det var fler män än kvinnor som utsattes för materiellt eller ekonomiskt våld från sammanboende.

Dessa utsatta män borde rimligen ha samma möjligheter till stöd och uppmärksamhet även de.

Ytterligare en parameter man glömmer bort är att det mesta av våldet i nära relationer tycka vara överlappande. Att båda parter i relationen aktivt deltar i våldsutbytet. I BRÅ:s rapport Våld i ungas parrelationer, hänvisar man exempelvis till forskning som påvisar att så mycket som 84 procent av våldet i ungas relationer kan vara ömsesidigt.