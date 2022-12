Dessutom, hur det nya styret tänker göra primärvården till navet i hälso- och sjukvården om de kvarhåller det tidigare förslaget där vårdcentralerna ska få en uppräkning på under hälften av dagens inflation, är svårt att veta. Vi får inte ens vad övrig regionverksamhet förväntas få.

Om man faktisk vill stärka primärvården vore det viktigaste en utfästelse, som i andra regioner, att inom en given tid uppnå det mål på högst 1 100 listade per heltidsfamiljeläkare som Socialstyrelsen anger. Just nu är vi hälften av de som behövs. Det skulle ge en verklig förstärkning av tillgänglighet och kontinuitet. Något som förbättrar hälsan, minskar lidande och dessutom minskar behovet av den kostnadsdrivande sjukhusvården.

Rune Kaalhus

Ordförande Västmanlands Distriktsläkarförening