Det senare gör att biogena utsläpp omgärdas med en hel del missförstånd. Vissa menar till och med att biogen förbränning inte ger någon klimatpåverkan eftersom hela nationens upptag från skog är större än de samlade utsläppen. Ett enkelt sätt att avfärda den myten är att fundera över hur det skulle förhålla sig om till exempel all skogsavverkning i Sverige skulle upphöra. Då kan man från de officiella siffrorna sluta sig till att netto upptag av koldioxid skulle öka från 40 miljoner ton koldioxid per år till 160 miljoner ton. Skogsavverkningen minskar alltså upptaget med 120 miljoner ton.

Elproduktionen ligger på 0,7 TWh per år, cirka 0,5 procent av hela nationens. Värmeproduktionen är 1,9 TWh per år vilket motsvarar cirka 1,4 procent av hela landets. Denna energi alstras utifrån en bränslemix som består till hälften av avfall, som alltså klassas som fossil, och till hälften av biobränsle. Det senare består till hälften av så kallad returträ, det vill säga träd och brädor som ratats av sågverk och byggen, och den andra hälften av övriga produkter från skogsindustrin.

Sammanlagda utsläppen blir då 1 miljon ton per år motsvarande minst 5 ton/person. Bara från denna källa ligger vi långt över hållbarhetsmålet på 2 ton/person.

Ska vi nå klimatmålen är det sålunda viktigt att minska kraftvärmeverkets klimatpåverkan. Man kan då tänka sig flera åtgärder vilket förstås måste vägas mot kostnader.

Man bör överväga att ersätta förbränningen med elektrifierad uppvärmning tillsammans med värmepumpar, förutsatt att förnybar el finns tillgänglig. Behovet av el är dock kraftigt ökande i Sverige, inte minst på grund av projektet fossilfritt stål som beräknas kräva halva Sveriges nuvarande elproduktion. Huruvida den begränsade resursen el ska användas för att producera stål eller för uppvärmning blir förstås en kostnadsfråga i kombination med potentiell klimatnytta.

En annan möjlighet är att utveckla tekniken Carbon Capture and Storage, CCS, det vill säga en teknik där koldioxiden samlas upp vid skorstenen, omvandlas till flytande eller fast form, för att sedan transporteras för att lagras i bergrum under havet. Kostnaden uppskattas i dag till cirka 2 000 kr/ton koldioxid vilket skulle betyda en extra månadskostnad på 2 000 kr per hushåll.

Men CCS i betydande skala förväntas inte kunna förverkligas förrän cirka år 2050.

Stora utmaningar för att klara klimatmålen väntar alltså där värmeverken är en central aktör.

Värme är förstås ett av våra primära behov och är kanske det vi allra minst kan dra in på. Men vägen framåt handlar nog trots allt även inom denna sektor om sparsamhet och effektivisering. Lägre inomhustemperatur, energismartare byggnader, effektivare förbränning och transportering i kombination med reglering och styrning måste få ned förbrukningen samtidigt som elektrifiering påbörjas tillsammans med utveckling av CCS. All denna utveckling pågår förstås men i ljuset av den tilltagande klimatkrisen och värmeverkens roll i denna bör resurser prioriteras för att både snabbt och långsiktigt få ned utsläppen.

Kjell Prytz

Docent i fysik, Mälardalens universitet, Västerås