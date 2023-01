Strax efter midnatt under nyåret fick polisen in uppgifter från en väktare som gripit en man som tagit sig in på ett spårområde på Finnslätten i Västerås. Mannen uppges ha varit där för att klottra. Polisen skickade dit en patrull som höll förhör och tog upp en anmälan. Mannen, som är i 30-årsåldern, misstänks för skadegörelse och olaga intrång.