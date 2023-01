Det leder oss till den kanske mest tabubelagda frågan när det gäller covid-19. Finns det andra sätt att skydda sig mot svår sjukdom och död? Givetvis finns det andra sätt. Genom att stärka sitt immunförsvar är ett, och vissa billiga läkemedel som Ivermectin, ett annat. Men det verkar finnas en oskriven överenskommelse inom press och övriga medier att över huvud taget inte belysa detta på ett seriöst och vetenskapligt sätt.

Detsamma gäller de biverkningar vi ser av vaccinet och den ökade dödlighet i covid-19 vi nu ser i de flesta västländer trots den höga vaccinationsgraden. Någon diskussion kring detta verkar inte tillåten. Det kan ju skada narrativet om att vaccinering är det enda som hjälper mot covid-19.

Ser vi på vårt grannland Finland så ökade totalt antalet döda i covid-19 från 1 mars 2022 till 25 december (cirka 10 mån) från 429 till 1 431 personer per miljon invånare (234 procent). I Sverige var motsvarande ökning från 1645 till 2040 (25 procent).

Totalt i hela världen har 837 per miljon dött i covid-19 och i Afrika 180 under den nu 34 månader långa pandemin. I Finland är 78 procent fullvaccinerade, Sverige 72 procent, hela världen 63 procent och Afrika 27 procent. Det verkar som om de med lägre vaccinationsgrad har färre döda i covid-19. Detta enligt officiell statistik från Our World in Data.

Siffrorna leder till eftertanke. Vi måste ha en mer öppen debatt kring detta och inte fortsätta låta oss fastna i medicinindustrins allierade forskares tvärsäkra lösningar på problemet. Vetenskap och ekonomisk vinning går inte alltid hand i hand.

Pehr-Johan Fager

med 25 års erfarenhet från medicinindustrin