Klart: VLT sänder både P19- och P17-VM – så ser du mästerskapen

Fakta

Moderklubb inom parentes

Albin Gustavsson, Västerås SK (Västerås SK)

Alexander Nilsson, Vetlanda BK (Vetlanda BK)

Ludwig Eriksson, Sandviken AIK (Ljusdals BK)

Ivar Sundström, Edsbyns IF (Umedalens IF)

Linus Skog, Örebro SK (Örebro SK)

Hugo Johansson, Villa Lidköping BK (Villa Lidköping BK)

Viktor Kinder, Nässjö IF (Fredriksbergs BK)

John Svanborg, Helenelunds IK (Helenelunds IK)

Simon Bäckström, Sandviken AIK (Umedalens IF)

Ville Thornberg, Villa Lidköping BK (Lidköpings AIK)

Hampus Uhlin, Falu BS (Grycksbo IF)

Gustaf Nilsson, Villa Lidköping BK (Villa Lidköping BK)

Alfred Malm, Villa Lidköping BK (Lidköpings AIK)

Vilgot Müller, IK Tellus (Gustavsbergs IF)

Olle Berg, Sandviken AIK (IK Sirius)

Philip Bergström, Bollnäs GIF (Bollnäs GIF)



Reserver:

Anton Moteús, Nässjö IF (Surte BK)

Felix Öhlin, Västerås SK (Västerås SK)

Isak Lundberg, Sandviken AIK (Falu BS)

Dante Norell, IK Tellus (GT/76)

Abbe Örengård, IK Tellus (GT/76)

P19-truppen har ännu inte offentliggjorts.