Innan hon började på sitt nya jobb arbetade hon som sjuksköterska på operationsavdelningen i Västerås. Operationsavdelningen har länge varit hårt belastad, speciellt under covid-pandemin då all personal på avdelningen fick slita mycket hårt. Tempot minskar inte, om något så har belastningen ökat över tid.

Stephanie valde att lägga sitt eget jul- och nyårsfirande åt sidan för att gå in och avlasta kollegorna på intensivvårdsavdelningen. Sjukvården är just nu hårt ansatt av influensa, covid, RS och andra sjukdomar. Barn och vuxna blir svårt sjuka och behöver vård och omvårdnad. Stephanies val att arbeta på golvet för att avlasta sina kollegor under jul- och nyårshelgerna innebär att någon annan kan få en välförtjänt andningspaus och tillbringa några fler timmar tillsammans med sin familj.

Min kollega heter Stephanie Bruksgård och hon är regionråd med ansvar för personal och psykiatri. Hon är inte bara ett föredöme när det gäller att ta politiskt ansvar för regionen, utan hon visar också ett väldigt handgripligt ansvar genom att hjälpa till att avlasta sina kollegor i verksamheten. Hon är en person som verkligen gör en skillnad och jag hoppas att många andra kan lära sig av hennes exempel.

En tacksam intensivvårdssjuksköterska