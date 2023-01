Enbart Riking Rikingsson kan ha undgått den svåra situation det rådande ekonomiska läget satt hushållen i. Under förra årets val blev drivmedelspriserna en stridsfråga, som sedan fortsatt in på det nya året. Partierna som slöt Tidö-avtalet lovade stora sänkningar, men har hittills enbart lyckats sänka priserna med ynka ören. Om denna sänkning, och de planerade ytterligare sänkningarna av bensinpriset, kan sägas mycket. Socialdemokraterna har dock presenterat den enda kritiken som inte går att få ihop: de klagar på att sänkningen är för liten OCH för dyr – samtidigt. Sådan kritik riskerar att skapa just de orimliga förväntningar på politiska reformer som S anklagat högerpartierna för.