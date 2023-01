Under hela denna tid har socialdemokraterna styrt Västerås blundat för problemen. Till skillnad från Socialdemokraterna har vi moderater haft med ett färdigställande av Västerleden i vår budget de senaste 10 åren. ”I 2013 års budget skrev vi att Västerleden från väg 66 till E18 påbörjas under 2013 och färdigställs under 2014 och att detaljplanen för sträckan från E18 till Barkarö presenteras under 2013”. En budget som då stöddes av dåvarande Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Problemen vad gäller trafikföringen vid Erikslund och omkringliggande områden är akut. Det är hög tid att gå från ord till handling.

Hela områdets trafikföring måste också ses över. Det handlar om allt ifrån bättre flöden för bilar till att förenkla för gående och cyklister. Att bussen stannar mitt i vägen och stoppar upp trafiken gör inte saken bättre.

Moderaterna lämnade in en motion 2017 om att tillsammans med fastighetsägare och verksamma på området ta fram ett förslag för att förbättra tillgängligheten på området. Delar av motionen bifölls. De delar som handlade om att se över utemiljön på området och att underlätta för trafiken i det korta perspektivet men inget mer har hänt och nu föreslår majoriteten i kommunstyrelsen bestående av Socialdemokrater, Vänsterpartister, Kristdemokrater och Centerpartister att uppdraget ska avslutas. Det vill säga man blundar för problemen. Man hänvisar till att uppdraget är genomfört.