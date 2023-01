Scenarier för en AI-dominerad framtid kan målas upp i ett rosa skimmer, men de kan lika gärna bli nattsvarta. Elakartad, övermänsklig AI eller ”superintelligens” klassas av Oxford-baserade Future of Humanity Intitute som ett mer sannolikt existentiellt hot mot mänskligheten under det närmaste århundradet än alla andra risker tillsammans – inklusive fullskaligt kärnvapenkrig, klimatförändring, massutrotning och iscensatta pandemier (se Toby Ord ”The Precipice: Existential Risk and the Future of Humanity”, 2020).

”AI Alignment” är en forskardriven rörelse som undersöker möjligheter att styra AI-tekniken i godartad riktning. AI ska enligt en av dess doktriner vara osjälvisk, ödmjuk och kunna förutse mänskliga preferenser. Hur nu det ska gå till, kan man fråga sig. Genom att observera och dra intelligenta slutsatser av våra beteendemönster, är i alla fall ett försök till svar. Men redan i dag finns AI med farligt elakartade syften – hur ska den hindras från att ta över?

Förutom medvetande tycks vi människor faktiskt ha något som inte AI tycks vara begåvad med – ännu, kanske bör tilläggas. Sedan urminnes tider är vi vana vid att faktiskt ta och även utkräva ansvar för vårt agerande, vare sig vi lyder under naturlagar, djungelns lag eller en civiliserad rättsordning.

Vågar vi blotta vårt medvetande, vår sårbarhet, och våra grundläggande värderingar? Vad händer då? Hur hindrar vi en människofientlig utveckling?