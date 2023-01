IMF-höjdare: Inflationen har toppat

Undantaget är tjänstesektorn i vissa länder, som släpar efter. Och hon vill inte blåsa faran över.

– Penningpolitiken måste hålla linjen under 2023, säger hon.

Huvudscenariot just nu är enligt Gopinath att den globala tillväxten kommer att vända uppåt under andra halvåret i år och under 2024.

Det finns samtidigt gott om oroshärdar, påminner hon om. Gopinath nämner bland annat kraftmätningen i USA:s kongress kring skuldtaket, som om det låser sig politiskt kan leda till federala nedstängningar i USA.