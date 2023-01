VLT AVSLÖJAR: Ytterligare en kommunal chef utreds

Nu kan VLT berätta att ytterligare en chef – på samma förvaltning – ska utredas.

Flera anmälningar har kommit in till Västerås stads visselblåsartjänst. Anmälningarna gör gällande att chefen ska ha gett en nära anhörig anställning på sin förvaltning. Detta trots att den anhöriga inte var färdigutbildad. Enligt samma uppgifter ska den anhöriga också ha fått lön under sin så kallade LIA-period som denna hade under sin heltidsutbildning. LIA står för lärande i arbete, och är att likställa med praktik.

När VLT kontrollerar uppgifterna, stämmer det att den anhöriga har varit heltidsanställd på förvaltningen i fråga under samma tid som en av utbildningens LIA-perioder.

Anställningsavtalet visar att den anhöriga hade en lön under perioden på över 30 000 kronor i månaden.

– Grundprincipen är att vi inte ska betala lön, man är ute på LIA för att lära sig, säger HR-chef Lina Öberg vid Västerås stad. Dock har Västerås stad ingen policy kring detta, så man har ingenting att luta sig mot, säger hon.

Enligt uppgifter som VLT tagit del av, ska facket ha anmärkt på omständigheterna kring anställningen i dialog med ledningen. Då ska den anhöriga ha placerats under en annan chef, för att inte vara direkt underställd sin anhörig. Den anhörigas nya chef, ska dock inte ha varit medveten om relationen eller varför personen omplacerats.

– Facket har sett brister i arbetsmiljön och främst kring ledarskapet, så vi begärde en arbetsmiljökartläggning. Den gjordes och där framkom vilka brister som finns och det är ett arbete som fortfarande pågår, säger Elin Cederberg, ordförande för fackförbundet Vision i Västerås.