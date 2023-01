Denna upplevelse, och många andra, ger anledning att fundera över utvecklingen i samhället och om det inte är dags för nästa fas. Detta undanträngande av kund-intresset har vi upplevt tidigare.

På 1960- och 70-talet tog samhället en rejäl vänstersväng. Löntagaren stod i centrum och alla andra intressenter i samhället sköts åt sidan. Kundbegreppet förtvinade. Resultatet blev en stagnerande ekonomi.

På 1980-talet blev det helt nödvändigt att förändra från grunden. Många minns säkert exempelvis Percy Barneviks vändning av Asea och Janne Carlzons vändning av SAS. De satte tillbaka kunden i centrum. Resultatet kom snabbt.

Den offentliga sektorn hann inte med utan gick in i en kris på 1990-talet. En statlig kommission under ledning av ekonomiprofessorn Assar Lindbäck drog upp linjerna för vad som behövde förändras. Sen gick hela samhället in i en gynnsammare fas.

I dag har överdrifterna gått åt andra hållet. En högervåg har skadat konsumenten/kunden. Kortsiktiga lönsamhetsmål övertrumfar kundvård. Detta förvärras av den snabba digitaliseringen som i de flesta branscher har bidragit till att anonymisera och marginalisera kunderna.

I den snabba utvecklingen hinner företagen bara med att tillvarata egna intressen och lämnar till kunden att slita sitt hår över svårbegripliga och tunga rutiner.