Att ställa om hela samhället krävs kunskap och mod. Klimatet är mänsklighetens ödesfråga. Ett bra boktips är att införskaffa "Klimatboken". Den borde finnas inom alla kommuner och skolor.

Vi som bryr oss om klimatet finns inom alla partier och grupperingar. Klimatfrågan är för allvarlig för att den ska fastna i den vanliga debatten om vänster - höger. Politikerna måste kunna samarbeta över blockgränsen för att kunna lösa klimatkrisen.

We must act on climate change now