Ja, inte från min trädgård i alla fall.

Vi plundrar väl Kongo som vanligt? Och i Kina behöver de ju massa med jobb? För att inte tala om Ryssland… nä just det, inte Ryssland kanske, det var inte så klokt av Tyskland att göra sig beroende av allt Ryssland hade att erbjuda.

Det brukar kallas nimby – not in my back yard, inte hemma hos mig (men man vill gärna ha produkten). Hela Sverige lider av nimby. Vi sitter på i stort sett allting som Ryssland sitter på men vi vill inte ta upp det. Vi importerar i stället.