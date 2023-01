Sverige var sent ute med att höja räntan när inflationen kom smygande för ett år sedan. Det berodde kanske på en överdriven omsorg om hushåll med höga bolån. Det tar bortåt ett halvår innan en ränteändring ger tydlig effekt på ekonomin.

Riksbanken har både varit för sent ute och höjningarna under 2022 har varit för små. Resultatet är just nu en inflation på över 10 procent och rekordhöga växelkurser på utländsk valuta.