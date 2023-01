Politiken stiftar inte bara lagar utan använder allt oftare skatter och avgifter som effektiva styrmedel i olika sammanhang. Vår energiförsörjning är definitivt ett skolexempel på där just skatter, avgifter och bidrag styrt mot situationen vi har i dag.

I det här sammanhanget kan man nog konstatera att politiken inte styrt mot en utveckling som långsiktigt gagnar saken utan snarare agerat makt- och mandatperiodsorienterat.

Vi har brist på planerbar energikapacitet i förhållande till den väderberoende. Politiken har schabblat bort tekniska energilösningar under flera decennier. Från att vi hade en enorm spetskompetens inom kärnenergiområdet, inte minst här i Västerås, har den delen av teknikutvecklingen stannat av på grund av att politiken strypt avsättningen för den kunskapen.

Även om det är att slå in öppna dörrar just nu finns det all anledning att damma av kampanjen Västeråsare För Kärnkraft som förgäves kämpade mot kärnkraftens motståndare för några decennier sedan.

Avslutningsvis måste jag berätta något som förvånade mig när jag, för bara några dagar sedan, fick veta hur ägarstrukturen ser ut i de företag som ingår i Energiföretagen och den kapacitet de representerar. Det är ju där de höga elkostnaderna för oss elförbrukare har landat i form av enorma vinster. Jo, sen har ju staten sugit i sig energiskatt och moms på hela härligheten också, allt mycket tänkvärt i sammanhanget.

Hans Johnson