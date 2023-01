Till minne – Tanja Linderborg

1983 mötte jag Tanja Linderborg första gången och jag minns än idag mötet. Jag hade blivit inbjuden av en partikamrat till Tanja för de undrade om jag ville engagera mig kommunpolitiskt.

Jag möttes av en glöd, en värme och ett i alla delar genuint politiskt engagemang och det var Tanja som var motorn i gruppen. Hon var inte den valde ledaren men i mina ögon var hon en ledare, en förebild, såväl då vi möttes första gången som resten av hennes livstid.

Det första mötet med Tanja ledde till ett kommunpolitiskt engagemang och jag fick förmånen att verka tillsammans med Tanja i Västerås kommunfullmäktige en period på 80-talet innan hon klev av politiken för att bli chef för arbetsförmedlingen i Västerås under några år. Hon återkom sedan till politiken som riksdagsledamot under åren 1994 och 2002 där hon under en period var ordförande i lagutskottet. Tanja var även politiskt verksam i Köping där hon bodde under några år.

Tanja fanns alltid där för alla i vår partiförening. Inte bara som förtroendevald i en mängd av olika uppdrag utan också i vardagen med sin närvaro och sina stöttande ord.

Att ha fått vara förtroendevald politiker är en ynnest men man står emellanåt ganska ensam (det vet alla som haft sådant uppdrag), det innebär motgångar, man anklagas för det ena och det andra och det ifrågasätts om man verkligen är rätt person för uppdraget.