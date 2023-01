Tanken var att det skulle vara en marknadsprissättning, där utbud möter efterfrågan och ett jämviktspris skulle uppnås. Det fanns också en förhoppning att den nya prismodellen skulle stimulera till utbyggd kapacitet. Men det gick snett.

Exempel vad som hänt efter avregleringen:

Stockholm Energi och Gullspångs Kraft slogs 1998 samman under namnet Birka Energi, och ägandet delades lika mellan Stockholms stad och Fortum. Stockholms stad sålde sin ägarandel 2001 till Fortum. Fortum bolagiserade och sålde 2015 sin svenska elnätsverksamhet som nu heter Ellevio. 2016 köpte Ellevio elnätsföretaget Nynäshamn Energi med 16 000 abonnenter, senare Kraftringen AB, Elverket Vallentuna, Hamra besparingsskog och AB Edsbyns Elverk. (Ellevio ägs nu: till 50 procent av OMERS Infrastructure (is the infrastructure investment advisor and manager of OMERS, the defined benefit pension plan for municipal employees in the Province of Ontario), 12,5 procent av AMF, 20 procent av Tredje AP-fonden och till 17,5 procent av Folksam.) - Fortum har i dag verksamhet i 40 länder. (Källa Internet 2023.01.18; mycket kan hända på kort tid.). - Sydkraft köpte/övertog Graningeverkens anläggningar och Sydkraft ägs nu av EON (tyskt bolag). Det har skett en koncentration av ägande, samtidigt som nya namn förvirrar och inte visar på korsägandet och den verkliga koncentration som skett.