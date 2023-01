KRÖNIKA: Ingreppsfusket är mer omfattande än vi anade

Lägg därtill alla ”hemmafixare” som lockar kunder under radarn. Under vår granskning har vi stött på många som berättar om hur de fått botox- och fillersbehandlingar hos privatpersoner runt om i stan. Då handlar det enbart om kontakter och affärer via sociala medier. Och det handlar om cash-betalning, i vissa fall swish.

Det är med andra ord omöjligt att sia om hur många verksamheter som egentligen utför dess kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar i Västerås.

Mörkertalet kan vara enormt.

Så ser verkligheten ut inom den här industrin – trots den nya lagen som ska stärka skyddet för den enskildes liv och hälsa.

Vi har på olika sätt försökt sätta oss in i den här branschen. Bland annat genom att försöka boka tid för injektion. Bokningar som i många fall görs över sociala medier.

Vi slås av att stämningen i samtalen är god och att vi blir trevligt bemötta, men ibland känns det som man snarare bokar tid för en hårklippning än en injektionsbehandling.

Arenan har, visar det sig, breddats långt utanför regelverkets ramar. Och risken är stor att den nya lagen gjort den här branschen mer svåråtkomlig för tillsynsmyndigheten och mer svart.

Hos Ivo har vi kunnat ta del av flera tips om oseriösa utförare och kliniker som gör injektioner utan att personalen har rätt legitimation. Vi har också hittat rena skräckhistorier från patienter där komplikationer efter ingrepp uppstått: