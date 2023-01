Från edm-jojk till korv-rap – så låter bidragen

En tangodoftande discodänga för nattklubbsgolven inleder årets Melodifestival vars första deltävling äger rum i Göteborg. Tone Sekelius bröt ny mark i fjol som tävlingens första transperson, slutade femma och har därför en hel del press på sig i år. "Rhythm of my show" är annorlunda jämfört med "My way", mindre schlager och mer Moulin Rouge. Melodin för tankarna till den turkiske artisten Tarkans sound från sent 1990-tal. Man misstänker att autotune-effekten har använts flitigt och låten har anpassats för Sekelius röstomfång med en del partier där hon snarare pratar än sjunger.