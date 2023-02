Rushdie kommer inte att marknadsföra ny roman

Hans agent Andrew Wylie berättar att Rushdies återhämtning går framåt, men att han inte kommer att tala inför publik i samband med att nya romanen ges ut, skriver The Guardian. "Segerstaden" som kommer på svenska i april var färdigskriven innan Rushdie blev knivhuggen under ett framträdande på Chautauqua Institution i delstaten New York. Efter attentatet har Salman Rushdie förlorat synen på ett öga och kan inte längre använda en hand.