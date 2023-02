Man anser tydligen att det bättre att utvinna metallerna i Kongo och liknande ställen med ingen miljöhänsyn och med slavlika arbetsförhållanden i stället för i Sverige med utvecklad miljö- och arbetslagstiftning.

Ett annat område är vattenkraften där man om omsorg för fiskar kan tänka sig att omöjliggöra eller starkt inskränka driftsmöjligheterna för speciellt mindre vattenkraftverk i en tid när vi behöver all elenergi vi kan få. Man ska börja ställa krav på vattenkraftverk med tillhörande dammar som funnits i kanske hundra år för att möjliggöra fiskvandringat, åtgärder som är så kostsamma att man i stället lägger ner och river anläggningarna. Kanske man ska stänga ned kraftverken under fiskarnas vandringstider och förlita oss på stearinljus för ljus, vedkaminer för värme och hästar för transporter.

Även för att utnyttja vätgas för att genera el så fordras sällsynta metaller som finns i Sverige men som nu importeras från till exempel Kongo och Kina. Bror Larson vurmar för vätgas men jag har aldrig sett att han har kommenterat det faktum att omvandling el-vätgas-el har en verkningsgrad på cirka 30 procent, alltså man får ut cirka en tredjedel av den elenergi man stoppar in.

Även att producera vätgas för drift av vanliga förbränningsmotorer har en verkningsgrad på mindre än 20 procent under normal drift.

Vad vi måste komma bort ifrån är NIMBY, not in my backyard (inte på min bakgård) och i stället se till samhällets bästa, inte till enskilda individers eller särintressens bästa.

Torbjörn Einarsson