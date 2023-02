Ja, de är bara barn. Barn som inte kan rå för att de har eller hade kända föräldrar som lärde dem yrket redan med modersmjölken och just därför – plus kändisfaktorn – gynnats jämfört med en vanlis.

► ”Fragments – Time out of mind sessions (1996-1997): The Bootleg series Vol.17”, Bob Dylan. Fem nördsuveräna plattor på Spotify som understryker att det var då mäster fick sitt grove tillbaka. Visar också med magiska kasserade versioner hur mästerverken på ”Time out of mind” kom till. Och det finns förstås inte en enda bra version av ”Can’t wait”, den borde bara kastats långt bort. Nu är han 81 år och jag är inte säker på att jag kommer orka med att han dör. Om han dör. Är det någon som är odödlig är det Bob, väl?