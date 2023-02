Enligt WHO är de huvudsakliga orsakerna till kroniska sjukdomar kända och om de eliminerades skulle minst 80 procent av all hjärt- och kärlsjukdom, stroke och typ 2-diabetes, liksom minst 40 procent av all cancer kunna förebyggas.

En huvuduppgift för läkare borde därför vara att också förebygga sjukdomar, inte bara att behandla dem.

Funktionsmedicin och precisionshälsa ger oss möjligheten att göra detta på ett systematiskt, kostnadseffektivt och individuellt anpassat sätt.

Men i dag lägger vi i Sverige endast cirka tre procent av sjukvårdsbudgeten på just prevention. Dessutom läggs ytterst få resurser på nutrition – i dag läser en läkare endast cirka 12 timmar näringslära under sin utbildning – trots att vi vet att kosten är en viktig grundorsak till människors hälsoproblem.

Det är dags att vi som arbetar inom hälso- och sjukvården utbildas inom funktionsmedicin och inser dess potential. Våra politiker behöver skjuta till nödvändiga resurser för detta paradigmskifte i syfte att i grunden förbättra hälsa och välbefinnande för befolkningen.

För patienterna innebär detta att de kan få hjälp att åtgärda de underliggande orsakerna till sina sjukdomar, i stället för att bara få lindring av symtomen. Det är som att få en GPS för sin hälsa – funktionsmedicin kan visa vägen till en långsiktig hälsa och bättre livskvalitet.