Kina ligger i startgroparna genom att i första steget förlänga Shanghai banan till regionhuvudstaden Hangzhou, företagsparken Ningbo och eventuellt utanförliggande ö. Det andra projektet på 2 900 meters höjd Kunming – Lijiang. Bägge projekten inklusive stationer, tågflotta, depåer etcetera hamnar på cirka 3 miljarder per mil. Ett Svenskt projekt bedöms hamna på 2.5 miljarder per mil i ochmed att det har enklare förhållanden och att montaget görs med prefabricerade kompletta lätta sektioner. Varje 25 meters sektion väger 165 ton medan höghastighetsbanornas väger 900 ton för 30 meters längd. Plus att en mängd tillkommande arbeten krävs.

Kjnas fortsatta utbyggnad omfattar preliminärt 9 000 kilometer dubbelspår. Där Sveriges totala spårlängd uppgår till 16 500 kilometer varav förmodligen stor andel enkelspår.

De 2.5 miljarderna per mil ovan kan ställas i relation till de stoppade höghastighetsbanorna Göteborg–Borås kostnad på 6.9 miljarder per mil.

Förslag på ytterligare satsning:

Oslo–Stockholm utses till teststräcka för hela Europa.

Kinas 600 km/h:s magnettåg CM1 gick av produktionsbandet i juli 2021. I och med att restiden är kortare än flyget på sträckor upp till 200 mil kommer det att kunna avlasta inrikesflyget.

I Europa kan likaså inrikesflyget avlastas genom införande av landsöverskridande magnettåglinjer. Förslagsvis då lämpligen sträckan Oslo– Stockholm. Banan samlokaliseras med befintlig motorvägskorridor E18/E närmast Stockholm. Banan på pelare går normalt i motorvägen för attavlänkas till i aktuella fall mellanliggande station. Spåret diametralt stationen stiger 10 meter för att kunna passera över eventuellt tåg på huvudbanan.