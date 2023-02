Jag började fundera på plånboken. Vad kan det kosta nuförtiden? Ugh, säkert minst 800 kronor?

Inte riktigt, visade det sig.

Fyra biljetter till ”Avatar: The way of the water” kostar 676 kronor på Filmstaden Västerås och alla andra Filmstaden och därtill 80 kronor för 3D-glasögon som är ”nödvändiga för filmen”.

756 kronor.

Sedan det förbannade godiset. Det hör tyvärr till. Och det är omöjligt att slippa billigt undan eftersom Filmstaden förbjöd medhavt godis förra året. Och som alla vet är Filmstadens godis och särskilt popcorn minst lika svindyrt som de stora sportarenornas.

Så i bästa fall kan jag och tre barn komma undan med 1000 kronor, tänker jag, och då är det sannerligen inga popcorn+läsk-menyer som de räknar med, vilket kommer skapa dålig stämning, så antagligen kommer de ändå få dessa menyer och då är vi på 1200 kronor.