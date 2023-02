WWF (Världsnaturfonden) informerar oss om att tänka på 5B:n Biffen, Butiken, Bilen, Bostaden och Börsen. Bli vegetarian, handla mindre och miljösmart, res klimatsmart (sluta att flyga), minska din elförbrukning, placera dina pengar i en bank som slutat investera i den smutsiga oljeindustrin (Handelsbanken klarar Fair Finance Guide.se krav) även Ekobanken och JAK är ansvarsfulla banker.

We must act on climate change now