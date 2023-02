Myter om vindkraft frodas på denna insändarsida. Bland annat gällande kapacitetsfaktorn för vindkraft, som anger hur stor andel av den teoretiskt möjliga mängden el som skulle kunna produceras om kraftverket gick med full effekt under årets alla timmar.

Energimyndigheten anger att vi 2021 hade 4 754 vindkraftverk med en installerad effekt på 12,116 GW, som producerade 27 108 GWh under 2021. Det tillkom 2 GW installerad effekt under året och de var därför inte i drift under hela året.

Om vi antar att cirka 11 GW var installerat i genomsnitt under 2021 ger det en kapacitetsfaktor på cirka 27 108/(11*8760) = cirka 28 procent i genomsnitt för alla svenska vindkraftverk, inklusive även äldre vindkraftverk med lägre kapacitetsfaktor än nya.

Vindkraftverken har blivit effektivare och då de byggs högre får man en jämnare vind. Svensk vindkraft skrev i juli 2021 att ”den nya landbaserade vindkraft som togs i drift i Sverige 2020 har en kapacitetsfaktor på cirka 37 procent”. De anger också att kapacitetsfaktorn för nya vindkraftverk förväntas öka till 40 procent år 2025 och till 45 procent år 2030.

Med vindkraft till havs ökar kapacitetsfaktorn ytterligare. Energiföretagen skrev i september 2022 att ”Större vindkraftverk innebär att de fångar mer vind genom att ha större rotor (längre vingar) detta gör att den så kallade kapacitetsfaktorn till havs blir cirka 50 procent jämfört med cirka 40 procent på land.”

Bengt Stridh

Forskare energiteknik MDU