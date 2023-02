Just nu känner många byggföretag här i Västmanland en stor osäkerhet. Kriget, kostnadsökningarna och konjunkturläget slår hårt mot jobben. Samtidigt inleds en avtalsrörelse där fokus borde ligga på att trygga jobben, de schysta företagens konkurrenskraft och i slutändan Sveriges ekonomi.

Men i stället för samverkan finns oroande tecken på splittring.

I en ny undersökning som Byggföretagen låtit göra pekar länets byggföretag ut det ekonomiska läget som det klart största orosmomentet just nu. Hälften av alla företagare tror att orderingången blir sämre under våren än vad den var under andra halvåret 2022. Därför borde årets avtalsrörelse handla om tre saker:

Trygga jobben