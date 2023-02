Efterlängtad Loreen-comeback och rosa champagne i Malmö

1. Kiana medverkade i "Talang" 2021 där hon slog juryn med häpnad eftersom få förväntar sig en så stor röst från en 13-åring. Nu fyller hon 16 samma dag som hon tävlar i Melodifestivalen och uppfyller därmed den undre gränsen för att få medverka. Ingen kan missa att hennes bidrag heter "Where did you go" eftersom det upprepas som ett mantra genom hela refrängen. Texten handlar om svunnen kärlek och att köra bil (vilket Kiana knappast kan ha gjort ännu) vid havet medan man lyssnar på The Weeknd.