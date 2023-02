Vi lovar aldrig att Förvaltad elfond alltid ska ha det bästa priset varje månad eftersom det är en omöjlighet, men vi vet att det är en trygg och bra produkt över tid – så har det sett ut historiskt. I höstas, med höga fasta priser och de förväntningar som fanns på det rörliga priset då, så var Förvaltad elfond det bästa valet. Hade januari varit iskall, hade ditt pris stått sig bättre i jämförelse med det rörliga. Nu blev vädret mildare och det rörliga priset blev betydligt lägre än förväntat.

Våra bild just nu är att Förvaltad elfond kommer att ha ett högre pris under februari–mars (som det ser ut just nu, utifrån marknadens förväntningar på rörligt pris), men att priset sedan faller ganska snabbt under våren/sommaren. Därefter ser inköpspriserna för de fasta delarna i fonden betydligt mer fördelaktiga ut. Andelen prissäkrat kommer också vara lägre från april och framåt, vilket gör att de inköp som görs till fonden just nu sker på mer fördelaktiga nivåer.

En sak bara: Det pris per kWh som du nämner i din insändare känner jag inte igen. Kan du ha slagit ihop kostnader för elhandel och elnät? Du får gärna höra av dig till vår kundsupport så kan vi kolla upp det tillsammans.

Björn Lundkvist

Elhandelschef på Mälarenergi