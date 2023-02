I dag är det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes och en helt ny tid i modern europeisk historia fick sin början.

Jag skulle dock vilja inleda den här texten i en lite annan ände. I det för mig personliga. I december var det 83 år sedan min morfars far, Antti Koivisto, stupade under slaget vid Suomussalmi under det finska vinterkrigets blott 15:e dag. Antti var 34 år gammal, bara några år yngre än jag själv är nu.

Där hemma hade han små söner och en hustru som han älskade, precis som jag.

I januari 1940 kom han, som ett av krigets allra första offer, att begravas på Ylitornio kyrkogård.

Många fler kom att följa. Under krigsåren kom en hel generation män och pojkar från min släkts lilla hemkommun att stupa. 240 dödsbesked och därmed oräkneligt många liv som slogs till spillror. I Finland föll 90 000 män offer.