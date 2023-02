Frågan ställs av Mikael Ahlström (bland annat grundare av Procuritas Partners) på SvD:s ledarsida den 17 februari.

Anledningen är att skribenten grävt fram statistik med ursprung i internationella och oberoende institut. Där har han funnit att hjälp och stöd till Ukraina kraftigt varierar från land till land.

USA och de europeiska länderna stödde Ukraina totalt (vapen och allt övrigt) under 2022 med 3 431 resp 1 167 kronor per invånare i givarlandet. Sverige bidrog under samma period med 971 kronor per capita, alltså bara en tredjedel av den amerikanska generositeten.