Vi måste göra mera för att skydda den biologiska mångfalden.

Jag äger själv lite skog och jag har nyligen skapat ett naturreservat. Det är en fantastisk känsla att vandra i sin egen skyddade skog. Man blir fylld av stolthet när man förstår att man lyckats rädda en bit unik natur.

Att vi låter naturskogarna stå kvar är viktigt för klimatet. Gamla träd fungerar som viktiga kolsänkor.

EU vill att vi ska minska våra avverkningar med 20 procent, detta för att klara av klimatkrisen. Det borde inte vara så svårt att fixa för Sverige.

Istället för att jaga djuren har jag börjat med naturfotografering. När jag kom till insikt om att älgstammen har minskat kändes det helt fel att delta i älgjakten.

Som bekant är det bråttom att öka den biologiska mångfalden och minska koldioxidutsläppen. Att vi i Sverige slutar med kalhyggen (här har vårt grannland Finland kommit långt) är en viktig åtgärd.

Delta gärna i kampanjen mot kalhyggen. Hoppas att kyrkan börjar inse att de inte kan fortsätta att kalhugga sina skogar.

Läs gärna Lisa Röstlunds bok "Skogslandet".

We must act on climate change now