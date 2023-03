2021 fanns det 4 754 vindkraftverk med 12,116 GW effekt, som producerade 27 108 GWh (Energimyndighetens vindkraftstatistik). Under 2021 tillkom 2,034 GW. Anta att halva den tillkomna effekten var installerad under hela året, då blir årets genomsnitt ca 11,1 GW. Kapacitetsfaktorn för 2021 blir då ca 27 108/(11,1*8760) = cirka 28 procent i genomsnitt för alla svenska vindkraftverk, inklusive även äldre vindkraftverk med lägre kapacitetsfaktor än nya.

Vindkraftverken har blivit effektivare och då de byggs högre får man en jämnare vind. Svensk vindkraft skriver att ”den nya landbaserade vindkraft som togs i drift i Sverige 2020 har en kapacitetsfaktor på cirka 37 procent”. De anger också att kapacitetsfaktorn för nya vindkraftverk förväntas öka till 40 procent år 2025 och till 45 procent år 2030. Med vindkraft till havs ökar kapacitetsfaktorn ytterligare.

Om Utterström vill argumentera för kärnkraft är Olkiluoto 3 ett illa valt exempel. Det började byggas 2005 och var planerat att vara klart 2009. I dag, 14 år senare, är det ännu inte i kontinuerlig drift. Kostnaderna har ökat från cirka 3,2 miljarder Euro till cirka 11 miljarder Euro. Intäkterna har varit noll under dessa 14 år av försening, frånsett under uppstartsförsöken 2022, och inte 1,3 miljoner per timme som Utterström anger.

Utterström anger gamla data på 27 TWh från vindkraft. Under 2022 gav vindkraft preliminärt 33 TWh (Energiföretagen) och prognosen för 2024 är 47 TWh (Energimyndigheten).

Att bara titta på intäkter när man vill jämföra ekonomin för två kraftslag blir fel och vilseledande. Man måste förutom intäkter även titta på kostnader för investering och drift under hela livslängden och beräkna en kostnad per producerad kWh.

Vind- och solkraft har noll i bränslekostnad till skillnad från kärnkraft. Energiforsk rapport ”El från nya anläggningar” (2021) visar att ny landbaserad vindkraft har lägre, och ny havsbaserad vindkraft ungefär samma, produktionskostnad per kWh som ny kärnkraft.