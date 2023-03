För att kunna bestämma över sitt eget liv och försörja sig själv utan att vara ekonomiskt beroende av någon annan är det avgörande att finnas på arbetsmarknaden och få betalt för det arbete man utför. När det kommer till familjens livspussel är det ofta kvinnor som tar större ansvar genom deltidsarbete, lång föräldraledighet, vabben, vobben och alla andra små anpassningar vi gör när vi blir föräldrar. Detta får negativa konsekvenser för kvinnors inkomst och hälsa på både kort och lång sikt.

Därför är det med oro TCO konstaterar att föräldraledigheten i Västmanland är ännu mer ojämställd än vad som syns i statistiken.

Här i Västmanland är kvinnor borta från arbetet i 9 månader under ett barns två första år om man ser till betald föräldraledighet. Den siffran stiger till 12,9 månader när den obetalda ledigheten räknas in. För män är motsvarande siffror 2,3 och 3,2 månader. Kvinnor i Västmanland är alltså frånvarande från jobbet utan ersättning under längre tid än män är föräldralediga både med och utan ersättning. Detsamma gäller i landet som helhet.