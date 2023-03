Man anlitade lobbyister för att motarbeta det här hotet och det man fick igenom var följande:

Man fick in en skrivning i ellagen för så kallad Microproducenter av el (läs villaägare) att om man producerade mer el än man gjorde av med själv skulle man betala producentavgift. Denna producentavgift försämrade lönsamheten rejält för de tidiga entusiasterna som byggde solcellsanläggningar vilket gjorde att man byggde små anläggningar fast man egentligen hade velat fylla taken med solceller. Växelriktaren dimensionerades därefter.

Numera har regeringen (den förra) tagit bort detta krav men de tidiga byggarna, de första 1 procent sol-el i Sverige, bygger inte ut sina anläggningar då det kostar kanske 35 000-45 000 kronor att byta ut växelriktaren, så det gör man inte.

Man fick in en annan regel för större solcells-anläggningar på till exempel tak till stora fastigheter, nämligen en gräns på 255 kW. Gick man över den gränsen var man tvungen att betala skatt på elen även om man förbrukade all el själva. Denna gräns har regeringen (den förra) nu ändrat till 500 kW men egentligen borde den tas bort helt och hållet om man förbrukar all el själv.

De här två reglerna som Mälarenergis lobbyister fick in har bromsat solcells-utbyggnaden rejält. Andelen solcells-el skulle säkert varit dubbelt så stort i dag om inte Energiföretagen bromsat.