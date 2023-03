”Aid for Ukraine. From Sweden to Ukraine”, stod det på tryckt på det handskrivna kuvertet adresserat till mig personligen. Jag tänkte att vem känner jag i krigets Ukraina? Eller har hjälporganisationerna börjat tigga pengar genom personliga brev? Men kuvertet saknade avsändare.

Döm av min förvåning - och irritation - när jag öppnade kuvertet och fann ett handskrivet brev med frågor om vad jag tänker om bibeln, hur jag ser på allt hemskt som händer i världen och om jag tror att Gud lyssnar på våra böner.