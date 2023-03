Mälarenergis nya prismodell består av tre delar: en fast avgift (som har halverats), en överföringskostnad (som har sänkts) och en effektavgift (som är ny). Syftet med effektavgiften är att det ska löna sig att inte skapa trängsel i nätet och vi har, som Hasse Thell skriver, valt att grunda effektavgiften på tre timvärden. Skulle vi ha väldigt många timvärden blir incitamentet till att skapa förändring väl litet – och har vi ett enda timvärde ger det enskilda tillfället för stor påverkan. Vi har landat i tre, så som modellen ser ut just nu.

Men: det är bara högpris vardagar klockan 7.00–20.00 under perioden november–mars (lågpris under helgerna). April–oktober är det lågpris jämt. För merparten av kunderna blir nätavgiften billigare från april till oktober och dyrare under vintern.

Den nya prismodellen bygger på de nya föreskrifterna från Energimarknadsinspektionen och berör samtliga elnätsföretag i Sverige. Senast den 1 januari 2027 ska alla elnätsföretag ha infört en prismodell som bidrar till att fler kunder vill sprida ut sin elanvändning.

Helena Olssén

Strategichef för Mälarenergi Elnät