Det modiga syskonparet avrättades av nazisterna

En mycket speciell minnesplats berättar om syskonen Scholl. Den är så annorlunda att den är lätt att missa. Monumentet består av flygblad som ligger på gatan. På några meters håll ser det ut som att en hög papper skulle ha blivit slängd på trottoaren. Det är först när jag kommer närmare som jag upptäcker att flygbladen är gjutna i brons och inpassade bland gatstenarna. Det speciella monumentet finns framför stora entrén till huvudbyggnaden för Münchens universitet. Det är vid det torg som idag heter "Syskonen Scholls plats".

Det var just här, för 80 år sedan som en vaktmästare såg att syskonen lämnade flygblad. På bladen stod protester mot nazismen. Fastighetsskötaren förstod att han hade upptäckt ledarna för den hemliga rörelse som den senaste tiden hade retat upp nazisterna. Det var ett nätverk som kallade sig Vita rosen, och som spred sanningar om nazismen via flygblad. Vaktmästaren anmälde ungdomarna och de arresterades. Syskonen Scholl häktades och fördes till Berlin. Där fanns en nazistisk folkdomstol som under ledning av den fruktade domaren Roland Freisler direkt dömde dem samt ytterligare en kompis till döden. Sophie Scholl och hennes bror Hans avrättades med giljotin den 22 februari 1943. Då var Sophie 21 år och Hans 24.