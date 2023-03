Efter Berlinmurens och Sovjetunionens fall utlovade USA och andra västländer Ryssland ett "partnerskap", vilket innebar att landet skulle bli en del av den västliga liberala och marknadsekonomiska politiska systemet. Sverige och andra länder nedrustade snabbt som om alla krig nu var slut. Det var lite av samma euforiska stämning som efter första världskriget. Den kände statsvetaren Francis Fukuyama (USA) skrev då sin uppmärksammade bok om historiens slut ("The end of history and the last man"). Han ansåg att världen plötsligt inte längre var tudelad. Andra forskare har senare kommit till andra slutsatser. Putins anfall på Ukraina understryker att tanken på partnerskap mellan väst och Ryssland varit en illusion. Tog Fukuyama fel?

Harvard-forskaren Samuel P. Huntington beskriver i en artikel och i boken "The clash of civilizations and the remaking of world order" en modell för internationella relationer som inte bygger på en globalisering med gemensamma ekonomiska eller politiska system. Den blir då varken tudelad som under kalla kriget eller enhetlig, utan multipolär. Huntington utgår ifrån att mänskligheten efter år 1990 består av en mängd olika etniska grupper som grupperar sig i olika civilisationer (baserade på gemensam kultur eller religion). Civilisationerna består då inte bara av "väst" och "de andra".