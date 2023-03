År 2021 producerade vindkraften i Sverige 28 TWh el (26 TWh under 2020). Vindkraftens utnyttjandegrad under vintern 2021/2022 uppgick till 40 procent av installerad effekt (32 procent föregående vinter). Under 90 procent av vintern producerade vindkraften minst 13 procent av installerad effekt (9 procent föregående vinter). Som mest producerade vindkraften 10 070 MWh/h under vintern och som minst 80 MWh/h.