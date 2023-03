Tänk, en lärdom om att prata med kidsen

Under sportlovet var det extra olidligt. Min utsikt var en grårövig stadsgata i den värsta av alla vidriga årstider: den fula kalla, grusiga, ljusa och vårfejkande förvåren. Det finns ingen hemskare årstid än sena februari och mars, förutom april.

Bild: Antonio Jorge Nunes/shutterstock. com

När jag tittar in i bildflödet (Instagram har ju mer än något annat de senaste tio åren inneburit ett paradigmskifte i hur vi lever och visar upp våra liv) blir jag alltid mer eller mindre bitter, mer eller mindre deprimerad, mer eller mindre sur, av att se allt detta härliga som andra människor pysslar med.

Men. Förra veckan, glad i hågen, inget särskilt med mig eller min mentala status, tittade jag in.

Jag borde förstås enbart titta på kontot jag har för familj men – och detta är ju mycket av Metas affärsidé – alltid är det någon slug algoritm som lurar in mig i de tjusigas, rikas och härligas värld.

Barns samtal till Bris ökade med sju procent förra året.

Under 2022 hade Bris 44 420 samtal med barn och unga via chatt, telefon och mejl. Under första halvåret var de främst oroliga för kriget, och andra halvåret även för ekonomin.

Det var en nyhet som jag troligen inte hade brytt mig särskilt mycket om innan jag fick egna barn (det är som med hundar, när man skaffar hund blir man plötsligt förälskad i alla andra hundar) men som nu drabbade mig orimligt hårt. Jag menar, det finns mycket hemskare information om barn som har det betydligt värre överallt. Men detta satte sig.