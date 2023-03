Svar på inlägget "SD: S har trasat sönder Sverige", VLT den 4 mars.

Riksdagsledamöterna Magnus Persson och Ann-Christine From Utterstedt (SD) påstår i en replik på min debattartikel att Sverigedemokraterna under åtta månader drivit igenom fler skärpningar gällande arbetskraftsinvandringen än vad Socialdemokraterna lyckats med på sina åtta år vid makten. Det är ett märkligt påstående med tanke på att under den SD-understödda regeringen knappa fem månader vid makten bara fått igenom ett konkret förslag i riksdagen – en proposition som S-regeringen lade i augusti och som en bred majoritet i riksdagen röstade igenom i november. Utöver det har man bara lyckats åstadkomma några tillägg i direktiven till en utredning.