Till minne – Monica Annersten

Monica Annersten, Falun har avlidit i en ålder av nära 82 år. Närmast sörjande är maken Per samt fem barn med familjer.

Under 1980-talet byggde hon upp en omfattande kyrklig verksamhet i stadsdelen Slätta. Där bedrevs olika typer av barnverksamhet, konfirmandundervisning, besöksverksamhet för äldre, bibelstudiegrupper med mera. På Sundbornsgården fick konfirmanderna uppleva lägerlivet och under många år satt hon med i Västerås stift barn- och familjenämnd. Hon författade undervisningsmaterial för kyrkans barnverksamhet, Hej Gud, Hej Jesus och Hej Kyrkan, med anvisningar till ledaren och en inbjudan till reflexion och samtal. Efter pensioneringen fortsatte Monica med ett omfattande frivilligarbete i Falu Asylkommitté samt den stora bokavdelningen på PMU Second Hand i Falun. Hon mottog 1998 Moderna Tiders pris för medborgerligt mod och 2020 fick hon tillsammans med sin man Falu kommuns mångfaldspris.

Vid den halländska västkusten tillbringade Monica och den växande familjen många sommarsemestrar i Frösakull tillsammans med barndomens kusiner och släktingar, senare i Stensjö och de sista åren på en liten gård som tidigare tillhört släkten i Köinge socken. Under många år hade Monica och Per även ett fritidshus i Särna, där de framför allt åkte längdskidor på vintern. Fritiden spenderades gärna i skog och mark, och frysen fylldes av svamp och bär varje säsong.

Monicas personlighet präglades av ett engagemang för andra människor i olika former. Hon hade god organisationsförmåga och arbetskapacitet, och hon var aktiv i arbetet för andra människor in i det sista. Monica Annersten är saknad av många och i tacksamt minne bevarad.

Magdalena Annersten Gershater (dotter)