Skolpengen och privatiseringen har splittrat vårt allmänna skolsystem och inte tillfört något nyttigt.

Det behövs en hel by för att fostra ett barn, det är ett känt afrikanskt uttryck som säger att alla behöver samarbeta för barnens skull i en by eller ett bostadsområde. I miljonområdena finns en hembygd – en by. Barnen stannar kvar i området. Privata skolor finns på annat håll. Men som det ser ut nu så håller kriminella nätverk på att smyga sig in i familjer utan att föräldrarna märker vad som sker. Då måste någon annan i samhället ta initiativ till förändring. Om det blir föreningslivet, bostadsföretagen eller pedagogerna spelar ingen roll. De som vill försvara samhället från företag som tjänar pengar på det måste börja organisera motstånd och samarbeta.